Tarkan halay çekti, eşiyle eski sevgilisini tanıştırdı

Üç ay önce Pınar Dilek'le evlenen Tarkan, eşiyle birlikte yakın bir arkadaşının düğününe katıldı. İş adamı Mehmet Burak Köprülü’nün Özlem Turası ile Bodrum’un Gürece Köyü’nde yapılan düğününe giden sanatçı, arkadaşının nikâh şahitliği üstlendi. Düğün boyunca pistten inmeyen ve bol bol halay çeken Tarkan'ın davetlilerle çektirdiği hatıra fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Davetliler arasında Tarkan'ın 7 yıl aşk yaşadıktan sonra 2008'de ayrıldığı Bilge Öztürk de vardı. Tarkan eşi ile eski sevgilisini tanıştırdı. Pınar Dilek, Bilge'ye "Darısı başına" dedi. Bilge de "Seni ve eşini görmek güzel sizi kutlarım" diye cevap verdi.

Posta'da yer alan habere göre; düğünün hemen ardından gece tarifeli uçakla İstanbul’a dönen çift terminal çıkışında el ele görüntülendi. İkilinin uçakta yolculuk boyunca birbirinin elini bırakmadığı öğrenildi.

Yakın arkadaşı işadamı Mehmet Burak Köprülü’nün düğününde şahitlik görevini üstlenen Tarkan, düğünde gelin ve damattan daha fazla ilgi gördü.