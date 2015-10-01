Tarkan gizlice ameliyat mı oldu?

Şarkıcı Tarkan, 'konka' rahatsızlığı nedeniyle Etiler’deki bir hastanede radyofrekans tekniğiyle ameliyat olduğu belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Tarkan, burun içindeki etlerin değişik sebeplerle şişmesi sonucu ortaya çıkan Konka rahatsızlığı nedeniyle lazerle operasyon geçirdi. Tarkan, nefes alma problemine böylelikle çözüm buldu.

Ameliyat sırasında şarkıcının yanında bir de ses telleri uzmanı doktoru da hazır bulundu. Megastar’ın, hastaneye farklı bir isimle kayıt yaptırdığı iddia edildi. Radyofrekans

tekniğiyle yapılan ve 15 dakika süren ameliyatın ardından Tarkan’ın, hastanede iki saat kaldıktan sonra evine gittiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Konka nedir?



Konka, burun içindeki etlerin değişik nedenlerle şişmesi sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Genelde enfeksiyon ve alerjiye bağlı olarak gelişir. Nefes alamama ve burunda tıkanıklık olarak kendini belli eder. Konka ameliyatı, radyofrekans tekniğiyle yapılır.