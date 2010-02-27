Tarkan geceyi dinlenme odasında geçirdi

T24 - Tarkan’a uyuşturucu kullanmaya yer temin etmekten ve kullanmaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Tarkan’ın ‘kokain kullanıyorum’ dediği öne sürüldü...



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında şarkıcı Tarkan’ın da bulunduğu 10 kişinin, 6 ay süren takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi.



Polis ekipleri, takibe aldıkları uyuşturucu satıcıları Selman Güngör Şenel ve Abdülmelik Geniş’i yakalamak üzere operasyon başlattı. Önceki gece saat 22.00’de başlayan operasyon kapsamında uyuşturucu satıcıları Şenel ve Geniş gözaltına alındı. Sosyetenin önemli isimlerine uyuşturucu sattıkları belirlenen satıcılarla irtibat kurdukları öne sürülenTarkan, işadamı Murat Erdoğan, işadamı Fuat Miras’ın oğulları Ömer Faruk ve Tarık Miras, eski DYP Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu’nun oğlu Gökhan Yüzbaşıoğlu, Necdet Aytek, magazin gazetecileri Bekir Saçar ve Kubilay Keskin de gözaltına alındı.



Operasyonda Tarkan’ın Ömerli’de bulunan çiftliğinde yapılan aramada 12.5 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, nezarethaneye konulurken, Tarkan operasyonu yürüten emniyet amirinin odasına alındı. Kahve ikram edilen Tarkan’ın, evindeki esrarı soran narkotik polislerine, “Esrar şoförümün. Esrar kullanmıyorum. Kokain kullanıyorum” dediği öne sürüldü. Geceyi emniyette polisin dinlenme odasında geçiren Tarkan’a sabah kahvaltıdan birkaç saat önce de kaşarlı tost ve çay ikram etti.





Pazartesi adliyeye çıkacaklar



Sanıkların 1 Mart Pazartesi günü Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilecekleri belirtildi. Gözaltında bulunan Ömer Faruk Miras’ın iki ay önce de 300 gram esrarla yakalandığı öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre şarkıcı Tarkan’a uyuşturucu kullanmaya yer temin etmekten ve uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.





5 Avukat savunacak



Tarkan’ın gözaltı süresince sadece avukatıyla görüşmesine izin verildi. Bu arada Tarkan’ın davasıyla 5 avukatın birden ilgileneceği öğrenildi. Dün bütün gün Tarkan’ın koruması Levent Büyükağaoğlu ile menajeri Uygar Ateş Emniyet Müdürlüğü’nün önünde gelişmeleri takip etti. Tarkan’ın menajeri Ateş, “Tarkan’ı polis arkadaşlar çok iyi ağırlıyor. Şimdilik bir sorunumuz yok” dedi. Tarkan’ın avukatı, “Esrar ve kokain kullanmıyor. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağız” diye konuştu. Tarkan’ın gözaltına alındığını duyan kardeşi Hakan Tevetoğlu ve yeğeni ise gece yarısı Emniyet Müdürlüğü’ne koştu. Hakan Tevetoğlu, “Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil. Gerekli açıklamayı yapacağız. Şu an ifadesi alınıyor. Konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum” dedi.





Şifre: Dosya hazır



Polisin mahkeme kararıyla dinlediği ve daha önce de kokain ve esrar sattıkları gerekçesiyle emniyette kaydı bulunan Şenel ve Geniş’in, şüphelilerle uyuşturucu alışverişinde şifreli konuştukları tespit edildi. Şenel ve Geniş’in, uyuşturucu isteyen gözaltındaki kişilere, “Dosya hazır”, “Evrak hazır”, “Kâğıt hazır” dedikleri telefona takıldı. Polis bu kelimeleri torbacılarla uyuşturucuyu sattıkları kişiler arasındaki şifreli konuşmalar olarak değerlendirdi.



Teknik takip sırasında uyuşturucu satıcılarının telefon görüşmelerinde Tarkan’ın adını net bir şekilde kullandığı da öğrenildi. Tarkan’ın da bu kişilerle iletişimi olduğu öne sürüldü. “Bond” lakaplı torbacı Geniş’ten satın aldığı uyuşturucuyu Tarkan’a teslim eden Murat Erdoğan’ın Tarkan’la telefonda konuşurken esrar ve kokaine farklı isimler vererek şifreli konuştuğu da tespit edildi.



Tarkan polis balosuna katılacaktı



Geçen günlerde Tarkan’ın 3 - 10 Nisan tarihleri arasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlecek olan Polis Balosu’nda ücretsiz sahneye çıkma teklifine evet dediği öğrenildi. Ancak yaşanan bu gelişmenin ardından konserin büyük ihtimalle iptal edileceği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü’nün önünde Tarkan’ı takip eden basın mensupları arasında Alman ARD kanalının da olması dikkat çekti.





Sanat dünyası şokta



Tarkan’ın gözaltına alınması sanat dünyasının ünlü isimlerinde şok etkisi yarattı. Tarkan gibi teknik takibe takıldıktan sonra 218 gün cezaevinde yatan Deniz Seki, kendi davası devam ettiği için konu hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti. Pek çok ünlü yorum yapmaktan kaçınırken bazıları konu hakkında twitter’dan yorum yazdı.



Demet Akalın: Şaka mı bu ya? Nasıl olur? Allah Allah şoktayım. Bugün Alişan’a mı üzüleyim, Tarkan’a mı bilemedim. Geçmiş olsun Tarkan.



Gülben Ergen: Yalan ve yanlış bir haber olmasını istiyorum. İnanmak istemiyorum. Milyonlarca hayranına yapacağı açıklamayı bekliyorum.



Hüsnü Şenlendirici: Konu hakkında detaylı bir bilgim yok, yola çıkıyorum. Bilgim olmayan konu hakkında yorum yapmak istemem.



Yeşim Salkım: Türkiye adına çok önemli bir insan. Duyduğumda çok üzüldüm.Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah yardımcısı olsun.



Yavuz Bingöl: Bu uyuşturucu işi hep sanat camiasından çıkıyor, neden böyle olduğunu anlayamadım. Tarkan gibi ülkemizde çok önemli bir isim için, hatta uluslararası bir isim için çok kötü ve üzücü bir durum. Zaten uyuşturucunun kendisi kötü. Ben 30 yıldır nikotin bağımlısıyım, uyuşturucu bağımlılığı da böyle bir şey. Umarım tedavi olur. Bu tarz olaylar dünya starlarının başına da geliyor.



