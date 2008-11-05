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Tarkan fotoğrafı aşırma

Metamorfoz albümündeki pozu, İngiliz şarkıcı Williams'tan esinlenme

05 Kasım 2008 02:00

Tarkan'ın 'Metamorfoz' albümündeki imajıyla İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın geçmişte bir dergiye verdiği pozlar aynı. Tek fark, Williams göbekli ama Tarkan bilgisayarla atletik hale getirilmiş.

Ünlü Türk şarkıcıların klip çekimlerinde ya da albüm çalışmalarının fotoğraflarında yurtdışındaki sanatçılardan esinlenmesi artık sıradan bir olay haline geldi. Bu durumun son kurbanı ise  Tarkan oldu.
Sanatçının 2007 tarihinde piyasaya sürülen "Metamorfoz" albümünün kapağının, İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın bir dergiye verdiği pozlardan "esinlenildiği" ortaya çıktı.

İki ünlü şarkıcı da fotoğraflarda yarı çıplak görülüyor. Üstleri çıplak, dövmeli sağ omuzlarının üstünden kameraya bakan Tarkan ve Williams'ın fotoğraflarındaki belirgin fark ise bilgisayarla yapılan müdahale. İngiliz şarkıcı Robbi Williams'ın dergi için verdiği pozda vücudu bütün doğallığıyla görülüyor.

Williams kalın beli ve yağlı göbeğiyle gülümsüyor. Öte yandan Metamorfoz'un albüm kapağı için Tarkan'ın göbek ve bel bölgesine bilgisayar programıyla müdahale edilerek, hayli atletik bir hale getirildiği görülüyor.

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