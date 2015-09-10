Tarkan: Fikir özgürlüğüne saygı duyulmayan bir ülkede demokrasiden söz edilemez

Hakkari’nin Dağlıca bölgesi ve Iğdır’da yaşanan terör eylemleri sonucu gelen şehit haberleri ve Hürriyet gazetesine yapılan saldırılara yönelik sanat dünyasının önemli isimlerinden de tepkiler geliyor. Tarkan, “Basının, gazetecinin ve de toplumun fikrini özgürce beyan etmesinden dolayı böyle saldırılarla ve yargılarla karşılaşmasını kınıyorum” derken, Sezen Aksu da “Gazeteci özgür olmalı, fikrini özgürce ifade edebilmeli” diyerek saldırılara karşı tepkisini dile getirdi.

Sezen Aksu: Herkes özgür olmalı. Gazeteci de özgür olmalı, fikrini özgürce ifade edebilmeli. Herkes de tepkisini olgunlukla, insaniyetle ve ilkel değil uygarca vermeli.

Tarkan: Hürriyet gazetesine yapılan saldırılar beni son derece üzdü. Basın kuruluşlarının fikir özgürlüğüne saygı duyulmayan ve bu özgürlüğün şiddetle engellenmeye çalışıldığı bir ülkede, bırakın demokrasiyi demokrasi hayalinden söz etmek bile mümkün değildir. Basının, gazetecinin ve de toplumun fikrini özgürce beyan etmesinden dolayı böyle saldırılarla ve yargılarla karşılaşmasını kınıyor, bir sanatçı olarak değil bu ülkenin bir bireyi olarak bu antidemokratik tutumun acil olarak değişmesini, değiştirilmesini talep ediyorum. Zira insan olarak fikir özgürlüğümüz en doğal hakkımızdır.

Emel Sayın: Hürriyet vazgeçilmezdir!

Gülben Ergen: Basını hedef göstermek, düşman bellemek, bir de saldırmak nedir? Özgür ve demokratik ülkelerde basına saldırı olmaz! Olamaz! Olmamalı! Ne Hürriyet’e, ne Sabah’a saldırılabilir! Fikrini beyan edersin, kimseyle aynı fikirde olmak zorunda değilsin. Ülkemiz yanıyor. Acımız taze. Saldırganlar sokağa döküldü. Bölücü ne istiyor? Bizi karıştırmak! Şimdi birlik zamanı. Bu ülkeyi bö-le-mez-ler. Kalleşçe cinayetin diğer adı mayın döşemektir! Ve analar, aileler, çocuklar ağlarken birbirine kin kusan insanlar var! Saldırmak bu ülkenin alışkanlığı haline geliyor yavaş yavaş. Dinimiz, kültürümüz, adetlerimiz; bu güzellikleri hatırlayalım. Terörün cezası verilsin, önlemler alınsın! Yarın yine yanmasın yürekler... Doğduğumdan beri tanıdığım, evimize giren gazete Hürriyet’e saldıranlara da yazıklar olsun! Sana bir şey olmaz. Diren gazetecilik, diren Hürriyet.

Sibel Can: Hürriyet, tarafsızlığın çok önemli bir göstergesi, basınımızın mihenk taşlarından biridir. Tüm basın kuruluşlarına ve emekçilerine yapılan saldırıları kınıyorum.

Nilüfer: Özgür basın susturulamaz. Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun Hürriyet.