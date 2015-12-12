Tarkan evleniyor mu?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Tarkan’ın evlilik yolunda ciddi adım attığını yazdı ve Köln’de yaşayan bir kızı ailesinden istemeye gittiğini söyledi.

Eyüboğlu, Tarkan’ın gönül dünyasını takip ettiğini söyledi ve “Megastar’ın birkaç yıldır birlikte olduğu ve gizli tuttuğu ilişkisinin 'mutlu son'a doğru gittiğinden haberdardım ama somut bir gelişme olmadığı için bugüne kadar bir şey yazmadım” diye yazdı.

Ali Eyüboğlu’nun Milliyet'te “2015’in son bombası: Tarkan kız istedi” başlığıyla yayımlanan (12 Aralık 2015) yazısından ilgili kısım şöyle:

Epeydir takip ettiğim bir konuydu, Tarkan’ın gönül dünyasındaki sürpriz gelişme... Megastar’ın birkaç yıldır birlikte olduğu ve gizli tuttuğu ilişkisinin “mutlu son”a doğru gittiğinden haberdardım ama somut bir gelişme olmadığı için bugüne kadar bir şey yazmadım.

Geride bıraktığımız hafta sonu Tarkan evliliğe giden yolda ilk ciddi adımı attı.

Malum, Tarkan yıllar önce İstanbul’da şehirden uzak izole bir hayat yaşamak için Anadolu yakasındaki Öğümce köyünde bir çiftlik evi satın almıştı.

3. köprünün bağlantı yolunun viyadükleri bu çiftlik evinin yakınına dikilince buradan soğuyan Tarkan, yaz başında Köln’de bir çiftlik satın alıp, zamanının büyük bir bölümünü buradaki yeni yuvasında geçirmeye başlamıştı.

Tarkan’ın evlilik planları yaptığı esmer sevgilisi de Köln’de yaşayan bir Türk ailenin kızı.

Tarkan, geride bıraktığımız hafta çok yakını birkaç kişiyle birlikte sevgilisini istemeye gitti.

Aldığım bilgi, taraflar arasında söz kesildiği ve ufukta evlilik hazırlığı olduğu yönünde.