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Tarkan Eurovision'da

Tarkan 2010'da Norveç'te yapılacak olan şarkı yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

19 Ağustos 2009 03:00

Tarkan 2010'da Norveç'te yapılacak olan şarkı yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

Geçtiğimiz yıl Hadise'nin 'Düm Tek Tek' isimli şarkısı ile 4. olduğu Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi bu yıl Tarkan temsil edecek. 2010 Eurovision Şarkı Yarışması için geçtiğimiz perşembe günü TRT yetkilileri ile prensipte anlaştığı belirtilen Tarkan, Eurovision'un yanı sıra TRT ile sıkı bir iş alışverişe girdi.

Norveç'te 2010 Mayıs ayında yapıyacak olan Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Tarkan, TRT ile önümüzdeki hafta el sıkışarak anlaşmalarını resmi olarak duyuracakları bildirildi. Tarkan ile TRT yetkilileri arasında ayrıca Eurovision dışında, TRT'nin önümüzdeki günlerde açmayı planladığı müzik kanalı için de program anlaşması sağlandı. Tarkan'ın ortak olduğu Hitt Prodüksiyon'un, TRT müzik kanalı için iki-üç program hazırlayacağı belirtildi.

Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez 1975 yılında katılan Türkiye 1996 yılında Şebnem Paker ve Grup Etnik ile üçüncü, 2003 yılında Sertab Erener ile birinci, 2004 yılında Athena ile dördüncü, 2007'de Kenan Doğulu ile dördüncü ve 2008'de Mor ve Ötesi ile yedinci oldu.

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