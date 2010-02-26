Tarkan, esrar ve kokainden gözaltında

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık altı aydır sürdürülen çalışma kapsamında, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'ın talimatıyla dün akşam (25 Şubat 2010) gerçekleştirilen operasyon'da aralarında şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da bulunudğu 11 kişi gözaltına alındı.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan aralarıdna sanatçı Tarkan ve gazetecilerin de bulunduğu 11 kişi, 1 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne edilecek.



Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun, ''uyuşturucu madde temin etmek'' suçu iddiasıyla savcı tarafından sorgulanacağı öğrenildi.



Kokain kullandığı tespit edildi, evinde esrar ele geçirildi



Dün akşam (25 Şubat 2010) gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarkan’ın Ömerli'deki çiftlik evinde bir miktar esrar ele geçirildiği, şarkıcının kokain kullandığının tespit edilmişti.



İki uyuşturucu torbacısı ile 8 uyuşturucu kullanıcısının gözaltına alındığı operasyonun teknik- takip sonucu gerçekleştirildiği belirtildi.

Telefon tapelerinde ünlü şarkıcı için kod kullanılmadığı ve “Tarkan" olarak geçtiği öğrenildi.

Emniyet Müdürü: Planlı bir operasyon

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, operasyonu "Polisin yaptığı herhangi bir çalışma" diye niteleyerek, "Söyleyebileceğim şey şimdilik bu kadar. Adliyeye intikal edecek bir konu" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Tarkan'ın ismine nasıl ulaşıldı? İsmi, bulunan bir listede mi vardı?" sorusunu Çapkın, "Hayır, ayrıntıya girmiyoruz. Özeti, polisin planlı bir operasyonu" diye yanıtladı.

Çapkın, operasyonların devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine "Hayır. Ne zaman düğmeye basma zamanı gelirse o zaman basılıyor" dedi.

Vali Güler: Mahkemeye çıkarılacak

İstanbul Valisi Muammer Güler, “Projeli bir operasyon daha önce teknik ve fiziki takip yapılmış. Bir kısım kişilerin bu işin içinde satıcılığını veya içiciliğini yaptıkları yurtdışıyla irtibatları oldukları bilgisi var. Tabii ki şahıslar bazında söylemiyorum şahıslar bazında ne olup olmadığı soruşturma sonunda ortaya çıkacak" dedi.

Tarkan'ın soruşturmasının sürdüğünü belirten Vali Güler, “Şu anda gözaltına savcılık talimatıyla alındı. Soruşturması sürdürülüyor, savcının talimatıyla mahkemeye çıkarılacak. Adli bir işlemdir, bundan sonra söyleyeceğim bir şey yoktur, adli safha olduğu içinde yetkililer bakacak" diye konuştu.

Abisi görüşemedi

Tarkan'ın gözaltına alınması haberi üzerine ağabeyi Hakan Tevetoğlu da İstanbul Emniyeti'ne geldi. Kafeteryada bir süre kardeşiyle görüşmeyi bekleyen Tevetoğlu, Tarkan ile görüşemeden ayrıldı. Hakan Tevetoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Gözaltına alınanlar arasında Murat E., eski DYP Milletvekili Rıfat Y.'nin oğlu Gökhan Y., işadamı Fuat M.'nin oğulları Ömer Faruk M. ve Tarık M. de bulunuyor.