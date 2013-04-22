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Tarkan 'Doğa' için söyleyecek

Tarkan, 5 Haziran’da İzmir Arena’da 'Doğa sensin!' isimli bir konser gerçekleştirecek

22 Nisan 2013 15:53

Tarkan, kurucuları arasında yer aldığı Seferihisar’da açılacak Doğa Okulu’nu desteklemek amacıyla 5 Haziran’da İzmir Arena’da 'Doğa sensin!' isimli bir konser verecek.

Doğa Okulu, Tarkan’ın vereceği destek sayesinde araştırma faaliyetleri gerçekleştirecek ve öğrencilerine ücretsiz öğrenim görme olanağı tanıyacak. 5 Haziran’da İzmir Arena’da gerçekleşecek 'Doğa sensin!' isimli konserin biletleri Biletix’te satışa çıkarıldı.

2014 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayacak olan Okulun araştırma konuları arasında geleneksel tarım, doğa hukuku, ekoloji, sözlü kültür, doğa takvimi, masallar, geleneksel sanatlar, doğa felsefesi ve geleneksel mimari yer alıyor.

Seferihisar Doğa Okulu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, "Doğanın yok oluşundan, kadına karşı şiddete veya savaşlara kadar, ne yöne bakarsak bakalım her sorunun arkasında insanın insanla ve doğayla arasındaki kıyasıya rekabeti görüyoruz. Oysa Anadolu ve dünyanın dört bir yanındaki kadim toplumlar, rekabet yerine işbirliğine ve adil paylaşıma dayalı bir yaşamın mümkün olduğunu bize ispat ediyor. Seferihisar Doğa Okulu, bu toplumların izini sürecek ve başka bir insanın mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koyacak. Tarkan’ın ve Seferihisar Belediyesi’nin Doğa Okulu’nun kurucuları arasında yer alması yapılan çalışmanın kalıcılığı açısından büyük değer taşıyor." şeklinde konuştu.

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