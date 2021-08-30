Tunceli Belediyesi: Hozat-Ovacık arasındaki yangın sürüyor

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Danzi ve Kurukaymak köyleri ile Koçeri mezrasında 17 Ağustos’ta yapılan askeri operasyonun ardından başlayan ve Ovacık ilçesine sıçrayan orman yangını sürüyor.

Özel güvenlik bölgesi olan alanda çıkan yangına günler sonra müdahale edildi. Alevlere bugün havadan ve karadan müdahale edildi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Munzur Vadisi Fırtına Veli Çeşmesi mevkiindeki yangına profesyoneller ve gönüllülerden oluşan 60 kişilik ekibin müdahale ettiğini söyledi.

"Hozat-Ovacık arasındaki yangın sürüyor"

Dersim Belediyesi’nin Twitter hesabından gece geç saatlerde yangınla ilgili “Hozat-Ovacık arasındaki yangın sürüyor bugün havadan müdahale yapıldı. Bunun yanı sıra Munzur Vadisi Fırtına Veli Çeşmesi bölgesindeki yangın kısmen kontrol altına alınmasına rağmen devam ediyor. Profesyonel ekipler ve gönüllülerle birlikte söndürme çalışmalarına devam edilecek” açıklaması yapıldı.

CHP'li Ağbaba: Y angına zamanında müdahale edilmedi

Yangın bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Polat Şaroğlu'ndan oluşan heyet, Hozat'ta incelemelerde bulunmuştu.

Ağbaba, "Tunceli'deki yangına zamanında müdahale edilmedi. Yangına müdahaleye ne sivillerin ne de itfaiyenin müdahalesine izin verilmiş. Siville bile müdahale etmiş olsaydı, yangın bu kadar büyümeyecekti. Günler sonra da havadan müdahale başladı. Yalnızca iki helikopter ve bir uçak ile müdahale ediliyor. CHP olarak tüm imkanlarımızı kullanmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Genel Başkanımızın talimatı ile belediyelerimizle ne isteniyorsa yardıma hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

OGM: Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Yangına 1 uçak, 2 Helikopter, 2 dozer, 2 greyder, 3 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 40 personelle müdahale edildiği duyurmuştu. Akşam saatlerinde Hozat ilçesinin Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ise 4 noktada devam eden yangının 3 noktasının tamamen söndürüldüğü ifade etti. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, “Şu anda alan kontrol altına alınmış vaziyette. Arkadaşlarımız hem karadan hem de havadan müdahaleye devam ediyorlar. Küçük bir alanda tütmeler şeklinde devam eden bir yangın” dedi.

Tarkan: Kalbim ve dualarım Dersim’le

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesapları Twitter ve Instagram hesabından 13. günü geride bırakan orman yangını için bir paylaşım yaptı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dersim’deki yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Kalbim ve dualarım Dersim’le. Geçmiş olsun."