Tarkan'dan Pınar Gültekin cinayeti tepkisi: Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri?

Ünlü sanatçı Tarkan, Muğla'daki Pınar Gültekin cinayetine sosyal medya hesabından tepki göstererek "Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Her gün ülkemizde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor ve bir türlü yapılması gerekeni yapmıyorsunuz" diye yetkililere seslendi.

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Tarkan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Katillere, canilere lanet okumak ne işe yaradı bugüne kadar? Hiç bir işe yaramadı, yaramıyor...

Katillere hakettiği cezaları vermeyip, bir de cezalarını hafifletecek abuk sabuk gerekçelerle bu canavarların yanında duran bu düzen ne zaman değişecek?

Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Her gün ülkemizde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor ve bir türlü yapılması gerekeni yapmıyorsunuz.

Hafifletilmiş cezalarla bu canileri tekrar topluma salıyorsunuz.

İçiniz, vicdanınız nasıl rahat ediyor?

Yazıktır, günahtır kadınlarımıza.

Daha kaç Pınar Gültekin ölecek? #PınarGültekin"

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