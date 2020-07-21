İzmir'de Pınar Gültekin cinayetini protesto eden kadınlar darp edilerek gözaltına alındı

İzmir'de, Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin için yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti, 12 kadın darp edilerek gözaltı alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin için Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla bir araya gelen İzmirli kadınlar, Alsancak’ta basın açıklaması yaptı. Açıklama ardından Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüyüş yapmak isteyen kadınların önü polislerce kesildi. Yürümekte ısrar eden kadınlara polis müdahale etti. Saldırı esnasında kadınlar polisler tarafından yerlerde sürüklendi ve darp edildi ve 12 kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlar ilk olarak hastaneye ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan kadınların çeşitli yerlerinde morluklar oluşurken, kadınların darp raporu aldıkları ve karakoldan serbest bırakılacakları öğrenildi.

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