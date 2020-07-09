Tarkan'dan Hasankeyf yorumu: Çok yazık oldu

Ünlü şarkıcı Tarkan, tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Hasankeyf'in son hali için "Çok yazık oldu" açıklaması yaptı.

Tarkan, Hasankeyf ile ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Hasankeyf’in sular altında kaldığı görüntülere tepki gösteren Tarkan, şunları yazdı: "Hasankeyf'i gezmiş, görmüş biri olarak kendimi çok şanslı sayıyorum. 12 bin yıllık bu tarihi ve kültürel mirasımızın, bu olağanüstü doğal güzelliğimizin korunmuş olmasını çok isterdim. Çok yazık oldu…"

Ne olmuştu?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) ardından, 12 bin yıllık tarihin yüzde 80'i sular altına gömülürken, sadece yüzde 20'si gün yüzünde kaldı.