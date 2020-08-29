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Tarkan'dan 'Avcılık tamamen yasaklasın' kampanyasına destek

29 Ağustos 2020 21:31

Yaşam Savunucuları tarafından Tarım Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğüne tarafına "Avcılık tamamen yasaklasın" imza kampanyasında ünlü şarkıcı Tarkan'dan destek geldi.

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