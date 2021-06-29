Tarkan’dan Aile Bakanlığı'nın Elmalı davasıyla ilgili açıklamasına tepki: Bunlar her zamanki altı boş laflar, vaatler; icraat istiyoruz artık

Şarkıcı Tarkan, Antalya'da iki çocuğun ebeveynleri tarafından cinsel istismara uğramasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı "Takibini sürdüreceğiz" açıklamasına tepki göstererek, "Bunlar her zamanki altı boş laflar, vaatler” yorumunu yaptı. Tarkan, "Yetkili merciler acilen harekete geçmeli ve bu ayıbımızın önüne geçmek için hemen gereği neyse yapmalı." çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" demişti.

Tarkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

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