Tarkan da soyundu

T24 -

Tarkan, PETA’nın Almanya şubesi için poz verdi; fotoğraflar örgütün sitesinde de yayınlandı. Sokak ve barınaklarda yaşayan evsiz hayvanlar içinharekete geçen Tarkan, bir de mesaj yayınladı.“Düşman Değil Dost Olun” sloganıyla hem Türkçe, hem de Almanca olarak milyonlara seslenen Tarkan, mesajında şunları şöyleydi: “Dünya üzerinde pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de birçok köpek, sokaklarda veya hayvan barınaklarında yaşamak zorunda bırakılıyor.Hayvanlarımızın çektiği acıyı dindirmek için bize yardımcı olun. Kısırlaştırma programları fazla nüfusun kontrol edilmesini sağlayabilir. Lütfen petshop’tan hayvan almak yerine, evsiz bir hayvanın geleceğini aydınlatın”.