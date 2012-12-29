'Tarkan da sanatçı değil, şarkıcı'

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Quality of Magazine Dergisi’ne verdiği röportajda "ben sanatçı değilim" dedi. "Bence Tarkan da şarkıcı" diyen Dalkılıç, "Sanatçı olabilmeniz için, eserinizin otoriteler tarafından sanat eseri olarak kabul edilmesi lazım." dedi.

Şarkıcı olmaya karar vermesinde Kenan Doğulu’nun etkili olduğunu söyleyen Dalkılıç, ilk albümünü yaparken Murat Boz’dan manevi destek aldığını belirtti.

Dalkılıç, bugünkü şöhretini hiç hayal etmediğini ve beklemediğini de itiraf ederken, örnek aldığı isimlerin arasında Kenan Doğulu ve Serdar Ortaç’ ı gösteren genç şarkıcı, “En büyük hocam Altay’dır. Altay’ın en önemli dönemleri, bizim bu işe başladığımız dönemler" dedi.

"Biz şarkıcılık mesleğini yapıyoruz" diyen Dalkılıç, "Bence Tarkan da şarkıcı, İsmail YK da şarkıcı, Murat Dalkılıç da şarkıcı. Sanatçı olabilmeniz için, eserinizin otoriteler tarafından sanat eseri olarak kabul edilmesi lazım. Evrensel olarak birilerinin bunu beğenmesi ve kabul etmesi lazım. Sanatçı olarak kimler bilemem, bana düşmez ama ben şarkıcıyım"açıklamasını yaptı.