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Tarkan cevap bile vermedi

Ramzan Kadirov’un doğum günü kutlamasını organize eden Ahmet San, "Tarkan teklifime cevap bile vermedi" dedi.

08 Ekim 2011 03:00



T24- Jean-Claude Van Damme ve Hilary Swank’in de katıldığı Ramzan Kadirov’un doğum günü kutlamasını organize eden Ahmet San, “Türk sanatçıların, özellikle de Tarkan’ın gelmesini çok istiyordum ama teklifime cevap vermediler” dedi.




Çeçenistan’ın Rusya yanlısı lideri Ramzan Kadirov’un 35’inci doğum günü, tam bir gövde gösterisine dönüştü. 45 katlı “Grozny City” gökdelenlerinin açılışının da yapıldığı geceye Hollywood yıldızları katıldı.


Ünlü oyuncular Jean-Claude Van Damme ve Hilary Swank’in de bulunduğu doğum gününü, Türk organizatör Ahmet San organize etti. San, Türk ünlülerin geceye kaprisleri yüzünden katılmadığını söyledi: “Bu görkemli açılışta biraz da Türk tadı olmasını, Türk sanatçıların da katılmasını gerçekten çok istedim. Ancak kendileri zor karar verdikleri için, teklifimizi yanıtsız bıraktılar. Özellikle Tarkan’ın gelmesini istiyordum ama kendisinden üç hafta boyunca cevap alamadım. Sanatçılarımız maalesef dünya çapında ses getirecek bu tür organizasyonlar için zorluk çıkarıyorlar. Ya geç kalıyorlar ya da karşılığında ne alacaklarını soruyorlar. Halbuki bu görkem içinde Türk sanatçılarının da olması benim en büyük arzumdu. Önümüzdeki mayıs ayında yine Çeçenistan’da bir kültür merkezinin açılışını organize edeceğiz ve tüm dünyadan ünlüleri orada ağırlayacağız.”



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