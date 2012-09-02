Tarkan: Cem, my man!

Şanatçı Tarkan, konserini izlemeye gelen komedyen Cem Yılmaz’a “Cem, my man!” diye seslendi. Tarkan, “Kemal’i uyutup konsere gelmişler” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Tarkan, konser sırasında Cem Yılmaz’ı işarete ederek İngilizce “Cem, my man” (Cem, adamım) dedi.

Tarkan, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en karizmatik ve en yakışıklı babası, Kemal’in babası Cem Yılmaz da aramızda. Kemal’i evde uyutup konsere gelmişler. Cem Yılmaz bana oğlunun fotoğrafını gösterdi; maşallah çok tatlı ve sevimli.”

Tarkan, fotoğrafı barkovizyonda göstermesini söyleyen Cem Yılmaz’a “Tamam, gösteririz” dedi.

Gülüşmelerin ardından konserine devam eden Tarkan, bir ara yeniden Cem Yılmaz’a dönerek “Hadi Cem, oturmaya mı geldin, kalkıp dans etmeyecek misin?” diye sordu.

Ünlü komedyen “Kuzu Kuzu’yu söylediğinde kalkarım” diye yanıt verdi.

Ancak Cem Yılmaz “Kuzu Kuzu” çalarken sadece elleriyle şarkıya eşlik etti. Onun dans figürleri, Tarkan’ı güldürdü.