Tarkan büyük tehlike atlattı

T24-

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 24'üncü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde konser vermek için Sinop Havaalanı'na uçakla gelen Tarkan, organizatör firmanın aracına binerek Taşköprü ilçesine hareket etti.



Ünlü sanatçıyı taşıyan aracın, Sinop'un Durağan ilçesi yakınlarında oldukça dar ve virajlı olan yolda ilerlerken, freninin tutmadığı fark edildi.



Yolun sol şeridine geçen araç güçlükle durdurulurken, Tarkan ile yanında bulunanların büyük panik yaşadığı belirtildi.



Buradan başka bir araca alınan ve konsere yetiştirilen Tarkan, yaşadıklarını üzerinden atarak, şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.



