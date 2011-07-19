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Yaşam

TARKAN BURSALILARI COŞTURDU BURSA (A.A)

19 Temmuz 2011 10:17

-TARKAN BURSALILARI COŞTURDU BURSA (A.A) - 18.07.2011 - Tarkan ve Manga grubu, Fanta Gençlik Festivali kapsamında Bursa'da düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu. Merinos Park'taki konserde ilk olarak sahneye çıkan Manga grubu, eski şarkılarının yanı sıra, yeni çıkacak albümünden de parça seslendirdi. Manga Grubunun solisti şarkı arasında Bursaspor forması giyerek sevilen parçalarını söylemeye devam etti. Manga'nın ardından sahneye çıkan Tarkan, söylediği şarkılar ve danslarıyla hayranlarını coşturdu. Yoğun ilgi karşısında sevenlerine teşekkür eden Tarkan, ''Bursa'yı çok seviyorum, sizleri çok özlemiştim. Coşkunuz için teşekkür ederim'' dedi. 3 buçuk saat süren konseri yaklaşık 30 bin Bursalının izlediği belirtildi.

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