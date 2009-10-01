Tarkan Boy George’u feyz alıyor

Albüm çalışmaları için New York’da olan Tarkan, Türkiye’ye dönerken saç stilinden sonra uzun kapri şortu ve botlarıyla da dikkat çekti.
01 Ekim 2009 03:00
Albüm çalışmaları için uzun zamandır New York’da olan Tarkan, Türkiye’ye dönerken Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.
Saç stilinden sonra kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine toplayan Megastar, uzun kapri şortu ve botlarıyla ilginç bir görüntü oluşturdu. Son günlerde imaj konusunda 80’li yılların yıldızı 48 yaşındaki Boy George’u örnek alan Tarkan ilk olarak saç stilini ona benzetmişti.
Uzun zamandır kendini tepeden tırnağa değiştiren Megastar’ın kıyafet konusunda da Boy George’dan esinlendiği ortaya çıktı. Bu yeni imajında Amerika’daki modacıların etkisi olduğu konuşulan Tarkan saçlarını da New York’da özel bir kuaföre kestirmişti. Tarkan’ın 2001 yılında çıkardığı “Karma” albümünün ismi de Boy George’un 84 yılında müzik listesinde bir numaraya yükselen ’Karma Chameleon ’şarkısının ismiyle de benzerlik taşıyor.