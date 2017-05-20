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Tarkan: Bomba gibi geliyorum

"Albüm çok yakında çıkacak, güzel oldu"

20 Mayıs 2017 17:39

Yeni albüm çalışmalarını tamamlayan Tarkan, "Güzel bir albüm oldu, bomba gibi geliyorum" dedi. 

Posta'da yer alan habere göre Tarkan, önceki gün bir mekanda misafirleriyle yemek yedi. Gecenin sonunda misafirlerine mekanın kapısına kadar eşlik eden Tarkan, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

"Yurtdışından misafirlerim geldi, onlarla birlikte yemek yedik" diyen şarkıcı bir süredir üzerinden çalıştığı pop albümü hakkında da konuştu. Tarkan, albümün ne zaman çıkaracağı sorusuna, "Çok yakında çıkacak. Güzel bir albüm oldu, bomba gibi geliyorum" yanıtını verdi. 

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