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Tarkan bizden uzak dursun

Berna Öztürk, "Tarkan mı, o da kim? Sadece bizden artık uzak dursun" dedi

14 Ağustos 2008 03:00

Tarkan'ın ayrıldığı sevgilisi Bilge Öztürk'ün kız kardeşi Berna Öztürk, "Dancing in the Sun" adlı albümünün tanıtımını önceki akşam Bebek Lulu's barda tanıttı.

Berna Öztürk, gazetecilerin "Tarkan'a da bir albüm gönderdiniz mi?" sorusuna, "Tarkan mı, o da kim? Tarkan'la hiçbir bağımız ve alâkamız kalmadı. Sadece bizden artık uzak dursun. Herkes kendi yoluna, o bizim için bitti. Benim albümümü çok istiyorsa gelsin istesin vereyim" yanıtını verdi. Bilge Öztürk ise, Tarkan'la ilgili soruları yanıtlamadı.

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