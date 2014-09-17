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Tarkan Bebek'teki kazada arabasının aynasını kırdı

Ünlü sanatçı Tarkan, birlikte olduğu öne sürülen kız arkadaşı ile görüntülendi

17 Eylül 2014 12:23

Tarkan gece yarısı birlikte olduğu ileri sürülen kız arkadaşı ile Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Patlayan flaşlar nedeniyle panik yaptığı iddia edilen Tarkan ufak bir kaza geçirdi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, otomobiliyle sahilde gezerken basın mensuplarının görüntü aldığını fark eden Tarkan'ın hızla Rumelihisarı’na doğru kaçmak istediği öne sürüldü. Dar bir sokağa giren Tarkan, karşıdan başka bir otomobilin gelmesi üzerine durmak zorunda kaldı. Bu sırada basın mensupları Megastar’ı sevgilisiyle görüntülemek için otomobillerinden indi. İddiaya göre, Megastar patlayan flaşlar nedeniyle panik yapınca, aracıyla geri geri gitmeye başladı. Tarkan bu sırada otomobilinin sol aynasını başka bir araca çarptı ve kırdı. Tarkan hızla olay yerinden uzaklaştı. Megastar’ın hasara yol açtığı aracın sahibiyle irtibata geçerek maddi hasarı karşılayacağını söylediği öğrenildi.

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