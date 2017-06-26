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Yaşam

Tarkan bebek istiyor

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını ama çocuk istediklerini söyledi

26 Haziran 2017 16:51

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını ama çocuk istediklerini söyledi.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’sinin açılışında konser vermek üzere Bakü’ye giden Tarkan, İstanbul’a döndüğünde eşi Pınar Tevetoğlu ile görüntülendi.

Bayramda tatil yapmayacağını, Harbiye konserlerine hazırlanacağını söyleyen Tarkan, “Yeni sürprizler var mı?” sorusuna, “Yeni şarkıları söyleyeceğim, daha ne olsun” şeklinde karşılık verdi.

Tarkan, Pınar Tevetoğlu’nun hamile olduğu iddiasına ise, “Hamile değil. Çocuk istiyoruz ama öyle bir şey yok, olsa söylerim” yanıtını verdi.

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Tarkanbebek istiyor

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