T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarkan afişleri New York caddelerinde

Tarkan, 2-3 Mart tarihlerinde New York ve Los Angeles'ta konser verecek

04 Şubat 2017 00:09

Megastar Tarkan’ın, Amerika'nın New York ve Los Angeles şehirlerinde gerçekleştireceği konserler için şimdiden hazırlıklar başladı. New York konserleri için, şehrin her yanında dolaşan taksiler Tarkan görseli taşıyor. 

Tarkan'ın SM Production organizasyonuyla, 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, The Novo’da gerçekleşecek olan konserleri için VIP biletlerinin şimdiden tükendiği öğrenildi

Tarkan, New York ve Los Angeles’ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.

İşte New York'un Tarkan afişleriyle bezeli caddeleri:

ETİKETLER

TarkanafişNew YorkcaddelerAmerikakonserLos Angelestaksikonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24