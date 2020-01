Tarkan afişleri New York caddelerinde

Megastar Tarkan’ın, Amerika'nın New York ve Los Angeles şehirlerinde gerçekleştireceği konserler için şimdiden hazırlıklar başladı. New York konserleri için, şehrin her yanında dolaşan taksiler Tarkan görseli taşıyor.

Tarkan'ın SM Production organizasyonuyla, 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, The Novo’da gerçekleşecek olan konserleri için VIP biletlerinin şimdiden tükendiği öğrenildi

Tarkan, New York ve Los Angeles’ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.

İşte New York'un Tarkan afişleriyle bezeli caddeleri: