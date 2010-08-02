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Tarkan Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu

Tarkan, uzun bir aradan sonra Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- Tarkan, uzun bir aradan sonra Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Muhteşem performansıyla kendine hayran bırakan sanatçıyı 6 bin 500 kişi izledi.

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Kapasite aşıldı

Kral TV ve Hitt Prodüksiyon’un işbirliğiyle düzenlenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserler, geçtiğimiz cumartesi gecesi Tarkan’la start aldı. Üç yıllık aradan sonra “Adımı Kalbine Yaz” adlı yeni albümünü çıkaran Tarkan’ı canlı izleyebilmek için Harbiye’ye koşanlar, konser alanının kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. 5 bin kişi kapasiteli alanda ünlü sanatçıyı 6 bin 500 kişi izledi, merdivenler bile hıncahınç doldu.

İki kez bis yaptı

Seyircinin özlem ve heyecanla beklediği Tarkan, sahneye asansörle indi. Geceye “Adımı Kalbine Yaz” şarkısıyla başlayan sanatçı, gördüğü ilgi karşısında heyecanlanarak sevinç çığlıkları attı. Yeni şarkılarına bile hep bir ağızdan eşlik edilmesi üzerine duygulanan Tarkan, hayranlarına “Kendinizi buradan görseniz aşık olursunuz” diye seslendi. Ünlü şarkıcı, gecenin sonunda yoğun istek üzerine iki kez bis yaptı.

İlk konseri büyük ilgi gören Tarkan, dün gece de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.





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