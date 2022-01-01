Tarkan 2 yıl sonra yılbaşında sahne aldı

Tarkan, yılbaşı gecesi Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El Sheikh'te bulunan bir otelde sahne aldı. Tarkan, hem Mısır'da ilk kez konser vermenin hem de iki yıl aradan sonra tekrar sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine görkemli bir yılbaşı konseri izlettirdi.

2 bin 500 kişi izledi

Ünlü sanatçı, bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.