TARİŞ'te eylem; gözaltına alınan 65 kişi saatler sonra serbest bırakıldı

İzmir'deki Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TARİŞ fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 7 işçiyle dayanışmak için eylem yapan 65 kişi gözaltına alındı.

Evrensel'den Dilek Omaklılar'ın haberine göre, İzmir'deki Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TARİŞ fabrikasında 7 işçi DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten atıldı. Gündüz vardiyasından çıkan işçiler, atılan işçilerin geri alınması ve sendikanın tanınması talebiyle fabrikanın içinde eylem yaptı. Yönetim tarafından olay yerine çağrılan çevik kuvvet ekipleri 65 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında sendikacıların da olduğu 65 kişiden 33'ü saat 04.00 sıralarında, diğer işçiler ise ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan gelişmelere ilişkin fabrika önünde açıklama yaptı. Görüşme taleplerine yanıt verilmediğini ifade eden Aslan, atılan işçiler geri dönene kadar fabrika önünde direnişin devam edeceğini ifade etti.