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Politika

TARIMSAL KREDİLERİN TAMAMINA YAKINI DÖNDÜ TBMM (A.A) 

03 Şubat 2011 13:15

-TARIMSAL KREDİLERİN TAMAMINA YAKINI DÖNDÜ TBMM (A.A) - 03.02.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Ziraat Bankasından kullandırılan tarımsal kredilerin dönüş oranının yüzde 98,4 olduğunu bildirdi. Eker, MHP Hatay Milletvekili Turan Çirkin'in yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Ziraat Bankasından 731 bin 470 çiftçinin, toplam 13 milyar 605 milyon 970 bin lira tarımsal kredi kullandığını belirtti. Eker, 2010 yılı Eylül ayı itibariyle özel bankalar tarafından kullandırılan ziraat ve balıkçılık kredilerinin toplamının ise 6 milyar 190 milyon 902 bin olduğunu kaydetti. Ziraat Bankasından kullandırılan tarımsal kredilerin dönüş oranının yüzde 98,4, tasfiye olacak alacaklar kapsamında bulunan borçlu üretici sayısının 26 bin 735 olduğunu belirten Eker, 2010 yılı Eylül ayı itibariyle özel bankalar tarafından kullandırılan ziraat ve balıkçılık kredilerinin takibe dönüşüm oranının ise yüzde 8 olduğunu bildirdi.  Eker ayrıca, Ziraat Bankasınca, borcu bulunan üreticilere, borçlarının yeni vade planına bağlanması ya da faiz indirimi yapılması gibi kolaylıkların sağlandığını ifade etti.

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