-TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ TBMM (A.A) - 28.12.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere 1 Ocak 2011'den itibaren Ziraat Bankasının tarımsal kredi faiz oranını yüzde 13'ten yüzde 10'a çektikleri müjdesini verdi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2010 yılının son günlerinde yeni bir yılın arifesinde çiftçileri, öğrencileri ve ailelerini sevindirecek 3 müjde vereceğini söyledi. İktidara geldiklerinde tarım sektörünün çöktüğünü, ürünün tarlada çürüdüğünü, çiftçinin ürününü pazarlayamadığını belirten Başbakan, 8 yıl boyunca tarım sektörünü her açıdan desteklediklerini kaydetti. Ziraat Bankasının çiftçilere verdiği tarımsal kredi oranının 2002 yılında yüzde 59 olduğunu ve o dönemde iktidarda MHP, DSP ve ANAP koalisyon hükümetlerinin bulunduğunu belirten Başbakan Erdoğan, kendilerinin ise bu oranı bugün yüzde 13 seviyelerine kadar indirdiklerini söyledi. Erdoğan, bu oranda çiftçiye yüzde sıfır ile 9.75 oranında yansıdığını kaydederek, '' 1 Ocak 2011'den itibaren Ziraat Bankasının tarımsal kredi faiz oranını yüzde 13'ten yüzde 10'a çekiyoruz'' dedi. Hayvancılık ve tarımsal sulama kredilerine hazinece yüzde 100 faiz desteği verilmeye devam edileceğini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu: ''Yani bu alanlarda kredi faiz oranı sıfır. Diğer tüm kredilerde ise, hazine artık faizin yüzde 25'ini değil, yüzde 50'sini karşılayacak. Yani çiftçimiz, Ziraat Bankası'ndan artık yüzde 0- yüzde 5 aralığında faizle kredi kullanabilecek. Düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşacak gelir kayıpları karşılığında, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine yapılacak ödemeler için 2011 yılı bütçesinde 776 milyon TL kaynak ayırdık. Yani bütçeye ek yük getirmiyoruz. Bu yeni faiz oranlarının, çiftçimize, köylümüze, üreticimize hayırlı olmasını diliyoruz. -''228 MİLYON NİRE, 13 MİLYAR NİRE?''- Ziraat Bankasının 2002 yılında çiftçiye kullandırdığı tarımsal kredi miktarının 228 milyon lira, bugün itibarıyla ise 13 milyar Türk Lirası olduğunu belirten Erdoğan, ''Allah aşkına 228 milyon nire, 13 milyar nire. Bakınız nereden nereye'' dedi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandığı kredi miktarıyla çiftçinin kullandığı kredi miktarının 15 milyar liraya ulaştığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sadece diyorlar ya biz kredi alamıyoruz, 67 bin kişi kredi kullandı 2002 sonu itibarıyla. Bugün krediden istifade eden çiftçi sayısı 900 bin oldu. Nereden nereye, 67 bin kişi nerede 900 bin kişi nerede? Şu anda haftada ortalama 18 bin 279 çiftçi Ziraat Bankasından kredi kullanıyor. Bu kullanılan kredilerin de yüzde 93'ü sübvansiyon kredilerden oluşuyor. Tarımsal krediler içinde yatırım kredilerinin payı 2002 ve öncesinde yüzde 5 iken bugün yüzde 40 oldu.''