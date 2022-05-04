"Tarımsal araştırma enstitülerinin arazilerini ‘Rezerv Arazi' ilan etmek ülke tarımına yapılabilecek en büyük yanlışlıktır"

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Ekmeğin elde edildiği buğday başta olmak üzere arpa, yulaf, tritikale, çavdar, nohut, kuru fasulye gibi iç tüketim ve ihracat ürünlerinin ıslah programlarının yapıldığı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinin kamu yararı gerekçesi ile TOKİ'ye devredilmesine köşesinde yer verdi.

Erkin enstitüye ilişkin "TOKİ'ye verilmek istenen bu alanda 100 yıldır hayvancılık ve tarla bitkileri üretim ve araştırma çalışmaları yanında Dünya Gıda Teşkilatı'na (FAO) bağlı CIMMYT ve ICARDA gibi Uluslararası Tarımsal Araştırma Kurumları ile ortak olarak yürütülen Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı'nın (IWWIP) Türkiye adına koordinasyon merkezidir.

Bu proje dahilinde dünyada 50'den fazla ülkedeki 100'den fazla buğday ıslahı programlarına buğday materyali temin etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda verimli ve kaliteli toplam 105 adet buğday çeşidi tescil ettirilerek dünya ve ülkemizin gıda üretimine önemli katkılar sağlanmış ve sağlanmaktadır" bilgisini verdi.

Konuya ilişkin uzmanların görüşüne de yer veren Erkin şunları aktardı:

"Uzmanların yanıtını verelim:

Ülkemizin tarımsal üretimini artırmak için önemli görevler üstlenmiş olan tarımsal araştırma enstitülerinin arazilerini ‘Rezerv Arazi' ilan etmek ülke tarımına ve tohumculuğuna yapılabilecek en büyük yanlışlıktır. Nüfus artışını da dikkate aldığımızda toprak oluşum süreci mevcut tarım topraklarının amaç dışı kullanılmasının telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara neden olabileceğinin en önemli göstergesidir. Konut ve iş yeri insanlar için elbette önemlidir, yapılmalıdır ama tarım topraklarına, araştırma arazilerine değil.”

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