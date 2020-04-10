"Tarımı şahlandırmazsak salgın sonrası karşılaşacağımız sorunun adı kıtlık olur"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Türkiye'nin virüs, işsizlik salgınlarından sonra “açlık salgını”yla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Mehmet Güzelmansur, şunları söyledi:

"İktidar 17 yıldır tüm eylem ve söylemleriyle ‘çiftçiye sen üretme, ben ithal ederim' dedi. Bugün bu zihniyet çıkmaz sokağa girdi. Neredeyse tüm ülkeler gıda, meyve-sebze ihracatlarını durdurmaya başladı. Yani ithal edemeyecekler, üretmek zorundayız. Çiftçinin mazot, tohum, ilaç gibi girdilerindeki tüm vergiler sıfırlanmalı. 2020 yılına özel destekleme planlaması yapılmalı, ödemeleri de hemen başlamalı.

Çiftçi borçları ve kredileri, faizleri silinerek en az 1 yıl ötelenmeli ve taksitlendirilmeli. Tarımda kullanılan elektrik ve su ücretsiz olmalı. Mevsimlik tarım işçileri de dahil olmak üzere tüm tarım çalışanlarının sağlık taramaları yapılmalı, hijyen koşulları en üst düzeye çıkarılmalı.

Ülkemizdeki işsiz sayısı 8 milyon civarında. Buna otellerle birlikte sezonu açmaya hazırlanan binlerce restoran ve tesiste çalışacak 1.2 milyon kişiyi de ekleyin. 500 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv sektöründeki krizle yaşanacak işten çıkarmaları göz önüne alın. Yine hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam edilen 1 milyon kişinin önemli bir kısmının işlerini kaybetme riskini ilave edin. Durma noktasına gelen lojistik sektöründe istihdam edilen 1 milyona yakın kişiyi bunların üstüne koyun. Karşı karşıya olduğumuz işsizlik ve beraberinde getireceği yoksulluk sorununu tahmin edin.”