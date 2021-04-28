Tarımda ithalat bağımlılığı, su kaynaklarının yetersizliği, müzisyenlerin sorunları Meclis gündeminde; “İktidar bu ülkeye ihanet ediyor!”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu TBMM’de yaptığı basın açıklamasında tarımda ithalat bağımlılığı, su kaynaklarının yetersizliği, yok edilmeye çalışılan kooperatifçilik, müzisyenlerin her geçen gün kötüye giden ekonomik durumlarını gündeme taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu Türkiye’de tarımın içler acısı haline geldiğini, sofralarımıza gelen ürünlerin %90’ına yakınının ithal olduğunu belirterek “Dört mevsim gören ve toprakları dünyanın en verimli toprakları arasında yer alan, dünyanın en önemli ovalarına sahip Türkiye niye bu hale düştü? Niye ithalat cenneti olduk?” sorularını yöneltti.

Kooperatifleşmenin önemine vurgu yapan Özcan Purçu; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kooperatifleşme alanındaki yaptığı çalışmalara atıf yaparak kooperatifleşme kanunu ile çiftçinin köylünün korunduğunu belirtti.

Cumhuriyet döneminde Tarım alanında kendi kendine yeten 7 ülkeden biri iken, günümüzde oranın %13’lere kadar düştüğünü söyleyen Özcan Purçu, “Türkiye’nin en önemli avantajları tarıma uygun iklim ve toprak yapısı, tarımsal ürün zenginliği ve tarıma dayalı yaşam tarzı olmakla birlikte; en büyük tehdidi ise su yetersizliğidir. Bu durum Türkiye’de ithalata neden olduğu gibi buna paralel olarak işsizliği de artırmaktadır” dedi

“Tarımda su sorununu pansumanla çözemeyiz”

Konuşmasında “Yeraltı sularımız bitti! 20 yıl sonra tarım yapamayacağız. Nehirler akmıyor! Bu nehirlerden organize sanayi sitelerine su çekiliyor. Bu nehirleri besleyen yeraltı suları çekiliyor! Sadece birkaç ufak pansumanla bu sorunu çözemeyiz” diyen Purçu özellikle su kaynaklarının yetersizliğine vurgu yaptı.

Seçim bölgesi olan İzmir’de can çekişen tarımı kurtarmak adına yürütülen kooperatif faaliyetlerine değinen Özcan Purçu; "Mustafa Kemal Atatürk 1960’larda İzmir’de Mahmut Türkmenoğlu Köy Kooperatiflerini kurarak bütün köylere ışık oldu. Ardından İzmir’de ciddi bir kooperatifleşme hamlesi yapıldı. Tire’de Tire Süt Kooperatifimiz, İzmir’de Köy Kooperatifimiz, Bademli Kooperatifimiz birçok kooperatifimiz var. Bu kooperatiflerimiz maalesef devletten ciddi bir destek almıyor” diyerek iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

“İktidar bu ülkeye ihanet ediyor!”

Dışa bağımlılığın gün be gün arttığı ülkemizde buna paralel olarak işsizliğinde arttığını söyleyen Özcan Purçu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bereket fışkıran topraklardan üretmezsen işsizlik artar, yoksulluk artar. Şu an işsizlik %30’larda! Bu ne hale getiriyor bizi? Psikolojisi bozuk, ruh sağlığı bozuk toplum yapısına dönüştürüyor. İntihar vakaları artmış durumda. TÜİK verilerine göre, 2002-2019 arasında 53 bin 425 kişinin intihar sonucu hayatını kaybetti, bunlardan 4 bin 801’i kayıtlara 'ekonomik nedenlerle intihar' olarak geçti. İcra ve iflas dairelerinde toplam 2 milyon 553bin 753 yeni dosya gelmiş. Karşılıksız çekte dosya sayısı ise 250 bini bulmuş. TÜİK’in atıl işgücü tanımıyla açıkladığı ‘gerçek işsizlik’ olarak ifade edilen yurttaşlar sayısı ise son bir yılda 2 milyon 909 bin kişi artarak 10 milyon 209 bin kişiye çıktı. Gerçek işsizliğin geçen yıl şubat ayında yüzde 22,5 olan oranı ise bu yıl yüzde 28,9 olarak hesaplandı. 2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu antidepresan ilaç satılırken bu sayı 2020'de 54 milyon 625 bine çıkmış. Çünkü üretmiyorsun, tüketiyorsun. Yoksulluğu, işsizliği çoğaltıyorsun. Ülkemizde tarım toprağı mı yok? Somali’den, Etiyopya’dan oradan buradan araziler kiralıyorsunuz! Sen üretmiyorsan, çiftçiyi desteklemiyorsan, ithalat yapmaya çalışıyorsan, ithalat fırsatçılarına destek veriyorsan sen bu ülkeye ihanet ediyorsun demektir”

“ Müzisyenler ‘askıda fatura’ uygulaması ile ayakta kalmaya çalışıyor”

Son olarak müzisyenlerin pandemi koşullarındaki içler acısı durumuna da değinen ve müzisyenlerin desteklenmesi için çağrıda bulunan Purçu; “müzisyenlerimizin durumları çok kötü. Şimdi devletten bir fayda görmeyince müzisyenler kendi aralarında bir kampanya başlatmışlar. Askıda fatura kampanyasıyla müzisyen müzisyene destek olmaya çalışıyor. 20 gün içinde müzisyen müzisyene destek vererek 20 gün içinde 500 elektrik, su faturaları, ev kiraları ödenmiş. Bu kampanyayı büyüteceğiz ve ben de katılacağım. Az da olsa insanımıza, vatandaşımıza, yardımcı olmaya çalışacağız” diyerek dayanışmaya ortak olacağını dile getirdi.

“Cumhuriyet Halk Partisi gümbür gümbür geliyor!”

CHP iktidarında tüm sorunların son bulacağını beliten Purçu, herşeye rağmen halkın umudunu yitirmemesi gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bu sorunlar bitecek! Özgürleşeceğiz! En önemli zenginliğimiz, kaynağımız, Türkiye’nin en önemli zenginliği özgür olmasıdır. Vatandaşları özgürlüğe düşkün toplum olmasıdır! Biz bunu yaratacağız! Öncelikle özgür olacaksın. İfade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden her alandaki özgürlükler yerine gelecek, vatandaşımız üretecek, çiftçiye destek vereceğiz, eğitim yapısını toparlayacağız, hukuk yapısını toparlayacağız. Az kaldı! Vatandaşımız umutsuzluğa düşmesin artık! Umudumuzu yitirmeyelim! Cumhuriyet Halk Partisi gümbür gümbür geliyor!”