Tarımda istihdam azalıyor

Köylü karnını doyuramadığı için şehre göçüyor. 2002’de 8 milyon olan tarımda istihdam 5 milyon 600 bine geriledi.



TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Gökhan Günaydın, "2002'de 8 milyon olan tarım istihdamının, uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle 5 milyon 600 bine kadar gerilediğini" bildirdi.



Günaydın, CHP Mersin il teşkilatınca düzenlenen "Narenciyenin Sorunlarına CHP'nin Çözümleri" konulu panele katılmak üzere geldiği Mersin'de, yaptığı açıklamada, tarım sektörünün sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, üretimde ise düşüşlerin yaşandığını söyledi.



Türkiye'nin tarım ürünleri ticaretinde 2,5 milyar dolar açık verdiğini ifade eden Günaydın, "bu rakam hiç de azımsanacak bir rakam değil. Çünkü bu para köylümüzün, çiftçimizin ve bizim cebimizden çıkan para" dedi.



Günaydın, gelinen noktada Türkiye'de üretimi mümkün olan ürünlerin ithalatında, yeniden düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tarımda istihdam daralıyor. 2002'de 8 milyon olan tarımda istihdam 5 milyon 600 bine geriledi. Çünkü insanımız köyde karnını doyuramadığı için şehirlere göçüyor. Acaba Türkiye hangi yanlışı yaptı da bu noktaya geldi? Uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle gelinen bu nokta, üretimin azalacağının da işaretçisi olabilir. Buna bağlı olarak da şu an önemli sıkıntılarımız arasında yer alan ithalat rakamları daha da artacak."



"Köyden şehre gelen vatandaşların şehirde iş bulması halinde sıkıntıların bu kadar dikkat çekici bir hal almayacağını" anlatan Günaydın, "şehirdeki insanımız bile iş bulmak için zorluk çekerken, köyden gelen insanımız nasıl bulacak? Büyük umutlarla şehre göç eden köylümüz, burada eski günlerine bile muhtaç hale geliyor. Bu nedenle köylümüzü köyünde yaşatıp, eskisi gibi efendimiz haline getirmeliyiz" diye konuştu.



Günaydın, köyden kente olan göçün, tek taraflı değil, kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:



"Bu göç kendiliğinden olmuyor. Bu büyük bir siyasal projenin ayağı. Çünkü köyde üreten üreticiye ulaşmak güç. Üretici olmaktan çıkıp tüketici olursan, birilerinin dağıttığı kömüre, gıdaya muhtaç hale gelirsin. Bundan dolayıdır ki, yaşadığımız sıkıntı, bir tarım sorunu olmaktan öte Cumhuriyetin var olma sorunudur. Yeniden üretmek, bağımsız, onurlu olmak yeşeren bir tarımla mümkündür. Bu nedenle köylünün sıkıntılarına acilen çözüm getirilmesi gerekir."

