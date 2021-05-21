Tarımsal enflasyonda güncel veriler açıklandı: Gübre fiyatlarında yıllık artış yüzde 39

Türkiye İstatistik Kurumu tarımsal girdi fiyat endeksi oranlarını açıkladı. Buna göre, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,70 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,51 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 20,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 23,37 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış gösteren alt grup yüzde 39,13 ile gübre ve toprak geliştiriciler grubu oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 33,01 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 30,89 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4,80 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 9,83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 11,33 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Aylık bazda ise en fazla artış %4,95 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde üzde 3,86 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.