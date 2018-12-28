"Tarım yıkıma gidiyor; Türkiye, ne kadar et ithal etmesi gerektiğini hesaplayamayan bir ülke oldu"

Ekonomist Emin Çapa TÜİK'in açıkladığı bitkisel üretim verilerini değerlendirdi. "Tarım yıkıma gidiyor" yorumunu yapan Çapa, et ithalatında Türkiye'nin "hesaplama yapamayan bir ülke" konumuna geldiğini iddia etti.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden TÜİK'in verilerini değerlendiren Çapa, tahıl üretiminin 4 milyon ton azaldığını vurguladı. Yulaf ve meyvede biraz da meyvede artış olduğunu bildirdi.