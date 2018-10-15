Tarım ve Orman Müdürlüğünden 'Japon' eşek arısı uyarısı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Tarım ve Orman Müdürlüğü, bal arılarına zarar veren \'Japon\' eşek arıları konusunda üreticileri uyardı. Tokat Arıcılar Birliği\'ne bağlı, 470 arıcının kovanlarında 2 aylık süre içerisinde arı ölümleri meydana geldi. Arıcıların yaptığı araştırma sonrası 12 milyon arının ‘Japon’ eşek arıları tarafından telef edildiği belirlendi.

DHA\'nın gündeme getirdiği haber sonrası Almus ve Turhal ilçelerinde yoğunlukla görülen arılarla ilgili Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri uyardı.

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada arı kolonilerinin yerleşim yerinin, eşek arılarının bulunacağı ve yuvalarının olduğu ağaç kovuklarının olduğu yerlerden uzak olması gerektiği belirtildi.

\'İLKBAHARDA EŞEK ARILARININ YUVALARI TAHRİB EDİLMELİ\'

Özellikle ilkbahar mevsiminde eşek arılarının yuvalarının tahrip edilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\'\'Mücadelede etkili olunmaz ise, yoğun eşek arılarının bulunduğu bölgelerin dışına kolonilerin taşınması sağlanmalıdır. Kovanların dış yüzeylerinde bulunan çatlak, kırık gibi eşek arılarının kovana giriş yapabileceği kısımlar tamir edilmelidir. Japon eşek arıları gıda artıklarına ilgi duyduğu için kolonilerin çevresinde bu tarz atıkların olmaması sağlanmalıdır. Yazın bitimine doğru kovanların giriş deliklerinin sınırlandırılması, kovana zararlı girişini azaltmaktadır. Japon eşek arıları karnivor beslendikleri için içerisinde böcek ilacı olan sakatatlı tuzaklarla, gerekli tedbirler alınarak verildiğinde hem eşek arısını hem de besini yuvasına götürmesi yolu ile yuvasını tahrip etmektedir. Şekerli su ve üzüm sirkesi karışımı gibi fermente ve gazozlu içeceklerden hazırlanan tuzaklar bal arıları tarafından tercih edilmediğinden eşek arıları ile mücadelede kullanılabilmektedir.\'\'



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