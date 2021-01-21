Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden döner paketleme videosuna inceleme

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video ile ilgili inceleme başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapıldı.