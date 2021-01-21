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Yaşam

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden döner paketleme videosuna inceleme

"Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız"

21 Ocak 2021 20:39

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video ile ilgili inceleme başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapıldı.

Ekipler farkı birimlerdeki gıda ürünlerinden numune aldı ve denetimle ilgili tutanak düzenlendi.

Aksoy, AA muhabirine, sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler üzerine, bakanlık talimatı ile inceleme başlattıklarını söyledi.

İş yeri hakkında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten işlem yapıldığını belirten Aksoy, "Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Aksoy, bundan sonraki işlemleri savcılığın takip edeceğini sözlerine ekledi.

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