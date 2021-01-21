Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden döner paketleme videosuna inceleme

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video ile ilgili inceleme başlattı.
Ekipler farkı birimlerdeki gıda ürünlerinden numune aldı ve denetimle ilgili tutanak düzenlendi.
Aksoy, AA muhabirine, sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler üzerine, bakanlık talimatı ile inceleme başlattıklarını söyledi.
İş yeri hakkında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten işlem yapıldığını belirten Aksoy, "Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Aksoy, bundan sonraki işlemleri savcılığın takip edeceğini sözlerine ekledi.