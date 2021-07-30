"Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara önlem için farklı bir girişimde bulunmuyor, son 5 yıldaki yangınların yarısının nedenini bilmiyoruz"

Atmış, yangınların yıllara göre arttığına dikkat çekerek “Son beş yılda yangın sayısı arttı. Böyle bir artış varken Orman Genel Müdürlüğü ya da Tarım Orman Bakanlığı yangınlara önlem alma konusunda farklı bir girişimde bulunmuyor. Her yıl ne yapıyorsa onu yapıyor. Yangın nedenlerine bakıldığında son beş yılda yangınların yüzde 51’inin nedenlerini bilmiyoruz. Yangınların nedenlerini bilmezseniz ona göre önlem alamazsınız. O anlamda yangınların nedenlerinin belirlenmesinde çok ciddi çalışmalar yapımalı. Yangına karşı mücadele yapacaksanız önce o yangının çıkmasını önleyeceksiniz. Yangınları çıkaran nedenleri ortadan kaldıracaksınız. Nedenleri bilmediğiniz için yangının çıkmasını da engelleyemiyorsunuz” dedi.

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