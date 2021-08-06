Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın paylaşımı yapan Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu

Maz'ın paylaşımlarının "kamuoyunu yanıltacak ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak mahiyette" olduğunu savunan Bakanlık, "Batuhan Onur Maz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili şahsın paylaşımının erişime kapatılması için de Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuru yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batuhan Onur Maz adlı Instagram kullanıcısı, paylaştığı bir videoda, çıkan yangına müdahale etmek istediklerini, yetkililerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını, helikopterlerin ve uçakların 6 saattir yangına müdahale etmediğini, yetkililerin kendisine ‘Bu ormanın yanmasını bekliyoruz’ şeklinde ifadede bulunduğunu belirterek; Bakanlığımız, orman ve itfaiye teşkilatını zan altında bırakmıştır. Videolarda yer alan hususların Bakanlığımızca kabulü mümkün değildir.

Orman Kanunun 69’uncu maddesi ile orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmetin yapılması ve yaptırılması görevi ve yetkisi orman idaresine verilmiştir. Aynı madde ile orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda çıkarılan yönetmelik ile orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler belirlenmiştir.

İlgili mevzuata göre, yangın çıktığında kimlerin yangın söndürmeye iştirak edeceği, yangının genişleme ihtimalleri ve diğer tüm teknik hususlar, orman teşkilatınca alanında uzman ekiplerle belirlenir ve çalışmalar koordine edilir.

Yangına müdahale edilirken, kişilerin can ve mal güvenliğine zarar gelmeyecek önlemler alınır. Bu önlemler alınırken orman teşkilatının ve itfaiyenin görevini yapmadığı, ihmal ettiği, böylece ormanın yanmasının beklendiği ithamlarında bulunmak, kamunun yanlış bilgilendirilmesine ve yönlendirilmesine sebebiyet vermekte, personelin moral ve motivasyonunu düşürmekte, kamuoyu nezdinde ilgili personel ve kurumlarımıza duyulan güveni sarsmaktadır."

Ne olmuştu?

Batuhan Onur Maz yayınladığı videoda Delikliyol Koyu'nda yangınlara müdahale etmek için erken saatlerde bölgeye gittiğini belirtken, kendi imkanlarıyla açtıkları yol ve çektikleri hortum ile tepedeki yangını söndürmek istediklerini anlatmıştı. Maz, sözlerinin devamında ise yangını söndürmek istediklerinde suyun kesildiğini ve hortumlarının aşağıya çekildiğini dile getirmişti.

Daha sonra beklediklerini ve 6 saat izlediklerini belirten Maz, tekrar yukarı yangını söndürmeye çıktıklarını ve yine engellendiklerini söylemiş, "Orman Bölge'nin ve İtfaiyenin söylediği tek şey ise 'Bu orman yanacak' olmuş..." demişti.