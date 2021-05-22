Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tehlikede olan yaban keçilerinin avlanması için ihaleye çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, nesli tehlike altında olan 45 yaban keçisinin avlattırılması için ihale açıldı.

İlan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre; Antalya’nın Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Döşemealtı, Kaş, Finike ile Isparta’nın Sütçüler ilçelerinde 13 parti halinde toplam 45 adet yaban keçisinin avlanması amacıyla 4 Haziran 2021 günü Burdur’daki 6. Bölge Müdürlük Toplantı Salonu’nda ihale gerçekleştirileceği duyuruldu.

İhaleye birçok çevre örgütü ve sivil toplum kuruluşundan tepki yağdı. Change.org sitesi üzerinden de “Avcılık tamamen yasaklansın!” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

İmza metninde, "Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, hangi canlının kaç birey, ne koşullarda, nerelerde öldürüleceğine karar vermek yerine, onları koruyan kararlar almalıdır. Geçtiğimiz 16 yıl içinde yaklaşık 17 bin avcılık kursu açılmış ve yaklaşık 500 bin kişi avcılık sertifikası almıştır. Doğanın korunmasından sorumlu kurumlar, silah endüstrisinin ve avcıların doğamızı yok etmesine ne yazık ki seyirci kalmakta, daha da üzücüsü bu durumu teşvik etmektedir. Oysa Türkiye, taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 6. ve 8. maddeleri uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt etmiştir. Buna rağmen, bu hükümler ve taraf olunan öbür uluslararası sözleşmelerin, ülkemiz mevzuatı sayılan hükümleri görmezden gelinerek, nesli tehlike altındaki kimi türler bile ava açılmaktadır. Bu kabul edilemez! Doğamızı günbegün yok edecek olan bu kararların bir an önce durdurulması gerekmektedir. Kara Avcılığı Kanunu’nun ivedilikle değişmesini, Doğa Koruma Kanunu olarak yeniden düzenlenmesini ve doğa ihtisas mahkemelerinin kurulmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Birçok ihale iptal edilmişti

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de 17 dağkeçisinin katledilmesi için geçen temmuz ayında ihale açmıştı. Gazetemizin duyurduğu haberin ardından kamuoyunda büyük tepki oluşmuş, 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihale iptal edilmişti. Bu haberlerin ardından birçok ilden de benzer haberler gelmişti.