Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Çin’den salatalık ithalatı yapıldığı" iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı, "salatalık ithalatı" iddialarını yalanladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, Çin’den salatalık (hıyar) ithalatımız bulunmamaktadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sosyal medyada Çin'den salatalık (hıyar) ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin'den ithalatımız bulunmamaktadır” denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:

“Ülkemiz, dünya salatalık üretiminde 1,9 milyon ton üretim ile dünya ikincisi konumundadır. Piyasa döneminde yeterliliğimiz yüzde 107,9 olarak gerçekleşmiştir. Salatalık ithalatında gümrük vergisi yüzde 29,7 oranında uygulanmaktadır.”

Tam kapanma döneminde semt pazarlarında ürünlerini satamayan üreticilerin ürünlerini çöpe döktüğü görüntüler üzerine Türkiye’deki yaygın tarım ürünlerinde ithalat tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.