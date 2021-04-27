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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bill Gates'in Trakya'dan toprak aldığı iddiasına ilişkin açıklama

27 Nisan 2021 15:48

Dünyanın en zengin iş insanlarında nolan, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da tarım arazileri aldığına yönelik iddiaları Tarım ve Orman Bakanlığı reddetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bill ve Melinda Gates Vakfı arasında iş birliği yapıldığı ve ortak çalışmalar yürütüldüğü haberlerinin basına yansımasının ardından konuyu TBMM’ye taşıyan CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu’na bakanlıktan yanıt geldi.

WebTekno'dan Beyazıt Kartal'ın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Tarım sektörünün de içinde bulunduğu pek çok alanda teknik uzmanlık geliştiren ve farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklık tesis etme gayretinde olan Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcileri, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla 9 Aralık 2018 tarihinde, Bakanlığımıza ziyarette bulunmuştur. Nezaket ziyareti niteliğindeki bahse konu görüşmede, vakfın çalışmaları ile Bakanlığımız faaliyet alanları gündeme gelmiş ve potansiyel iş birliği alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş olup, herhangi bir protokol ya da anlaşma imzalanmamıştır. Vakıf ile varılan herhangi bir iş birliği anlaşması bulunmamaktadır. Bakanlığımız ile önergede bahsi geçen Vakıf arasında ortak çalışma ya da ortak yürütülen bir çalışmamız bulunmamaktadır."

TIKLAYIN - Yeniçağ yazarı: Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor!

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