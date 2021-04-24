Yeniçağ yazarı: Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor!

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddiasıyla başlayan kripto para dünyasına ilişkin tartışmaları değerlendiren Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, “Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor!” başlıklı yazısında, “Tek paranın ilk hedefi, ulusal ekonomileri çökertmektir. Hiç çökmeyecek olan ekonomik değer topraktır!” dedi.

“Dünya ekonomisi, korona virüs kullanılarak ‘Büyük Sıfırlama’ya doğru götürülürken, Bill Gates'in bir taraftan aşı üreten kuruluşlara para yardımı yapması, diğer taraftan da ABD'nin ve dünyanın en büyük toprak ağası haline gelmesinin sebebi budur” diyen Bulut, yazısının devamında da şunları kaydetti:

"Türkiye Kanal İstanbul güzergahının iki tarafındaki toprak satışlarını konuşurken, Bill Gates'in, Edirne ve Kırklareli'nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı bildirildi. Trakya 2000 Sitesi'nin haberine göre Gates'in Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı öğrenildi.

Öyle ya devletin yerini Bill Gates alıyor! Türkiye'de ise gençler, tarikat eğitimiyle uyutuluyor.

Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'nden toprak almasının sebebi kurulması planlanan tek dünya devletinin merkezinin Kanal İstanbul ve etrafındaki topraklar olarak belirlenmesi olmasın? Zira her ne kadar iklim zirvesi yapsalar da küresel ısınma, şu an için bir varsayımdan hatta tasarımdan ibarettir. Bilimsel olarak doğrulanmış değildir. Yine Bill Gates öncülüğünde, küresel ısınmayı iki derece düşürmek için, atmosfere tebeşir tozu püskürtmek projesine 20 bin uçakla İsveç'te başlayacaklar ama bu konuda kimden izin aldıkları belli değildir. Kendilerini "God" yerine koyuyorlar! Türkçe "Tanrı" demedim, zira "Tanrı" kelimesinin kirletilmesine gönlüm razı gelmiyor!"

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