Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 131 bin liralık araç zararı

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan “kiralık araç alımı” işinde, daire başkanlığının Bakanlığı kamu zararına uğrattığı ortaya çıktı. İhalede oluşan 131 bin TL’lik kamu zararının 2019 Sayıştay raporlarında yer almaması dikkat çekti.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca, 2018’in son aylarında “Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere binek otomobil ve kamyonet cinsi hizmet taşıtının 12 ay süreliğine kiralanması” işinin ihalesine çıkıldı. Açık ihale usulü yapılan ihaleye, yalnızca HDY Filo Kiralama firması katılarak, 50 tane Toyota Corolla, Wolkswagen Passat ve Fiat Doblo marka araba kiralanması işine, 1 milyon 497 bin TL teklif verdi.

İhale teklifi hesaplanırken 2018 kasko değeri baz alınmamış

Ancak, ihale teklifi hesaplanırken, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketi Birliği’nin yayımladığı “2018 ocak kasko değerinin” baz alınması gerekirken, araç fiyatları, sözleşmenin yapıldığı tarihe göre hesaplandı.

131 bin TL’lik kamu zararı

Birlik tarafından belirlenen kasko fiyatına göre hesaplama yapılsaydı, araçların 1 milyon 366 bin TL’yi geçmeyecek şekilde kiralanması gerekecekti. Ancak Daire Başkanlığı, sözleşmeyi 1 milyon 497 bin TL üzerinden imzaladı. Bakanlık, böylelikle 131 bin TL’lik kamu zararına uğratıldı.

2019 Yılı Sayıştay Raporlarında ise Ecmel Ercan’ın imzasıyla yapılan araç alım işindeki kamu zararına ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

Hukukçular, Devlet Denetleme Kurulu’nun, daire başkanlığının işlemlerini denetlemesi gerektiğine dikkat çekti.