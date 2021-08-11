Tarım ve Orman Bakanlığı, "Havadan ve karadan verilen büyük mücadele sonucu 274 yangını kontrol altına almayı başardık" açıklamasını yaptı.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe dünyamızın her noktasında kendini hissettiriyor. Akdeniz iklim kuşağında yer alıyoruz. Ormanlarımızın yaklaşık yüzde 54’ü yangına hassas alanlardan oluşuyor. Küresel iklim krizi ile sıcaklıklar gün geçtikçe artıyor ve bu durum özellikle yangına hassas alanlarımız üzerindeki riski daha da artırıyor. Ülkemizin en zorlu yangınlarıyla büyük bir mücadele veriyoruz. Hava koşulları yangının daha geniş alanlara yayılmasına ortam sağlıyor." denildi.

"Aynı anda birçok yerde büyük yangın çıkması da mücadelemizi zorlaştıran unsurlardan biri"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yangın bölgelerimizden Marmaris’te 3 Ağustos günü hava sıcaklığı 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırdı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988’de 45.2 olarak ölçülmüş. Bu koşulların yanında aynı anda birçok yerde büyük yangın çıkması da mücadelemizi zorlaştıran unsurlardan biri.

"OGM, böyle tablolara karşı hazırlıklı olarak dönüşümlü bir sistem uygulayarak ekiplerimizi zinde tuttu"

Son yılda toplam 5 büyük orman yangını meydana gelmişken, son yangınların 16’sı büyük yangın kategorisinde idi. Aynı anda bu kadar çok yangının çıkması ekiplerimizin geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Orman Genel Müdürlüğümüz böyle tablolara karşı hazırlıklı olarak dönüşümlü bir sistem uygulayarak ekiplerimizi zinde tuttu.

Diğer yandan yangınların yerleşim yerlerine yakın olması da kontrolü güçleştiren bir nokta. Orman Genel Müdürlüğümüzün önceliği insanlar, meskûn mahal ve diğer canlıların güvenliği oluyor. Bu güvenliği sağlamak amacıyla ekiplerimiz öncelikli müdahalelerini bu noktalarda yapıyor. Tüm bunlara rağmen havadan ve karadan verilen büyük mücadele sonucu 274 yangını kontrol altına almayı başardık.