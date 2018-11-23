Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde şubesi bulunan üç büyük markete, kıymanın 29, kuşbası etin 31 liradan satışının devam ettiğini söyledi. Bakan Pakdemir "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forum'un ikinci gününde konuştu.

"6 ay kasaplık hayvan ithalatı yapılmayacak"

Hayvancılıkta ithalat konusuna değinen Pakdemirli, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak" dedi.

Pakdemirli şunları söyledi:

"Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program.

"Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz"

2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz. Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz."