Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli göreve geldiğinden bu yana, 8 merkez birimin daire başkanı ve genel müdürü 36 kez değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Bekir Pakdemirli'nin göreve geldiği günden bu yana 8 merkez birimin daire başkanı ve genel müdürünü toplam 36 kez değiştirdiği belirtildi.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Pakdemirli'nin göreve gelmesinin ardından bugüne Strateji Geliştirme Başkanlığı'na 6 daire başkanı, Eğitim Yayım Dairesi Başkanlığı'na 5 daire başkanı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne 4 genel müdür, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na 4 daire başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na 4 daire başkanı, Personel Genel Müdürlüğü'ne 4 genel müdür, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne 3 genel müdür ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 3 genel müdür atandı.

Pakdemirli son olarak Brüksel'e tarım müşaviri olarak petrol mühendisi, Cenevre elçiliğine ise siyasal bilgiler mezunu iki kişiyi atadı.